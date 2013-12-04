Kestaneli İncir Tatlısı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

İncirleri bir gece sıcak suda dinlendirin. Ayrı bir yerde su ve toz şekeri, toz şeker eriyene dek kaynatın. Karanfil ve suyu süzülmüş incir ilave edip kısık ateşte koyulaşana dek pişirin. Ocaktan alıp, içinden karanfili çıkarın. Soğumaya bırakın. Krem şantiyi soğuk sütle çırpın. Kestanelerin yarısını elinizde ufalayıp krem şantiye ekleyin. Daha sonra incirlerin içlerine doldurun. Kalan kestaneleri de ufalayıp incirlerin üzerilerine yerleştirin. Karanfille süsleyip servis yapın.