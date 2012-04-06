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Kestaneli Monblan Turtası (Fransız Mutfağı)

Kestaneli Monblan Turtası (Fransız Mutfağı)
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

8 adet yumurta

1 su bardağından iki parmak eksik toz şeker

1 tatlı kaşığı vanilya

İki buçuk çorba kaşığı un

İki buçuk çorba kaşığı patates unu

2 çorba kaşığı margarin

Krema için: 2 paket krem şanti

2 su bardağı soğuk süt

750 gram kestane şekeri

Pandispanyayı ıslatmak için:

2 kahve fincanı ahududu şurubu

YAPILIŞI

Hamur için derin bir kasede 4 adet yumurta sarısı, 4 adet yumurta, toz şeker ve vanilyayı, boza kıvamına gelene dek 10-15 dakika çırpın. Elenmiş un ve patates ununu ekleyip tahta bir kaşıkla karıştırın. Eritilmiş ve soğutulmuş margarini katıp karıştırmaya devam edin. Hazırladığınız hamuru yağlanmış ve yağlı kağıtla kaplanmış orta büyüklükte yuvarlak bir kek kalıbının içine boşaltın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 40 dakika pişirin. Piştikten sonra soğuması için bir kenara alın. Diğer yandan krem şantiyi soğuk sütle birlikte iyice çırpın. Donması için buzdolabında yarım saat bekletin. Soğuyan pandispanyayı enlemesine ortadan ikiye kestiğiniz kısımları ahududu şurubu ile ıslatın. Altta kalan pandispanyanın ortasına kremanın yarısını sürün ve kıyılmış kestane şekerlerinden yayın. Üzerine diğer katı yerleştirin. Kalan krema ile turtanın üzerini kaplayın ve kıyılmış kestane şekeri serpiştirin.
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