Kestaneli Armut

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Yarım su bardağı
kestane püresi
3 adet armut
4 çorba kaşığı bal
2 çorba kaşığı esmer şeker
1 çay kaşığı limon suyu
Yarım su bardağı
fındık ezmesi
Servis için: Kestane şekeri
YAPILIŞI
Armutların kabuklarını soyup, çekirdek yataklarını çıkarın. Fırın tepsisine aralıklı yerleştirip, çekirdek yataklarına balı pay edin. Üzerlerine esmer şeker serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, yumuşayana dek pişirin. Fırından alıp servis tabağına yerleştirin. Ayrı bir yerde kestane püresi, limon suyu ve fındık ezmesini
karıştırın. Karışımı armutların çekirdek yataklarına pay edin. Üzerine kestane şekeri yerleştirip servis yapın.