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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Kestaneli Armut

Kestaneli Armut

Kestaneli Armut
  • 3 Kişilik
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım su bardağı

kestane püresi

3 adet armut

4 çorba kaşığı bal

2 çorba kaşığı esmer şeker

1 çay kaşığı limon suyu

Yarım su bardağı

fındık ezmesi



Servis için: Kestane şekeri

YAPILIŞI

Armutların kabuklarını soyup, çekirdek yataklarını çıkarın. Fırın tepsisine aralıklı yerleştirip, çekirdek yataklarına balı pay edin. Üzerlerine esmer şeker serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, yumuşayana dek pişirin. Fırından alıp servis tabağına yerleştirin. Ayrı bir yerde kestane püresi, limon suyu ve fındık ezmesini
karıştırın. Karışımı armutların çekirdek yataklarına pay edin. Üzerine kestane şekeri yerleştirip servis yapın.
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