Kestaneli Çikolata Çanakları

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Önce kestaneli krokanı hazırlayın. Bunun için, toz şeker ve suyu bir tavaya alın. Orta ateşte köpürene ve rengi koyulaşana kadar pişirin. Haşlanmış kestaneleri dörde bölün. Daha sonra yağlı kağıt üzerine yerleştirin. Ocaktan aldığınız sıcak karameli üzerine dökün. Yağılı kağıdı sağa sola sallayarak kestaneleri karamele bulaştırın. Soğumaya bırakın. Diğer taraftan yumurta çikolataları ikiye bölüp servis tabağına yerleştirin. İç harcı için de kestaneleri bir kaba alın ve üzerine bitter çikolatayı rendeleyin. Pudra şekeri, tereyağı ve ceviz ekleyip karıştırın. Harcı yumurta çikolatalara paylaştırın. Soğuyan kestaneli karameli küçük parçalar halinde kırın. Daha sonra çikolata çanaklarının üzerine yerleştirin. Çilek sos gezdirerek servis yapın.