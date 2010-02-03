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Kestaneli Çikolata Çanakları

Kestaneli Çikolata Çanakları
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet yumurta çikolata

200 gram haşlanmış kestane

1 paket bitter çikolata

2 çorba kaşığı pudra şekeri

1 tatlı kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı dövülmüş ceviz

Kestaneli krokan için:

4 çorba kaşığı toz şeker

1 çorba kaşığı su

7-8 adet haşlanmış kestane

Üzerine:

Hazır çilek sos

YAPILIŞI

Önce kestaneli krokanı hazırlayın. Bunun için, toz şeker ve suyu bir tavaya alın. Orta ateşte köpürene ve rengi koyulaşana kadar pişirin. Haşlanmış kestaneleri dörde bölün. Daha sonra yağlı kağıt üzerine yerleştirin. Ocaktan aldığınız sıcak karameli üzerine dökün. Yağılı kağıdı sağa sola sallayarak kestaneleri karamele bulaştırın. Soğumaya bırakın. Diğer taraftan yumurta çikolataları ikiye bölüp servis tabağına yerleştirin. İç harcı için de kestaneleri bir kaba alın ve üzerine bitter çikolatayı rendeleyin. Pudra şekeri, tereyağı ve ceviz ekleyip karıştırın. Harcı yumurta çikolatalara paylaştırın. Soğuyan kestaneli karameli küçük parçalar halinde kırın. Daha sonra çikolata çanaklarının üzerine yerleştirin. Çilek sos gezdirerek servis yapın.

PÜF NOKTASI

Karamel hazırladığınızda, tavadan alırken çok sıcak olacağından, elinizin yanmamasına dikkat edin!
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