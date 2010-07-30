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Kestaneli Sule,Vanilyalı Dondurma İle

Kestaneli Sule,Vanilyalı Dondurma İle
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet yumurta

Yarım su bardağı

toz şeker

Yarım çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı un

1 çorba kaşığı beyaz çikolata

1 adet limonun rendelenmiş kabuğu

2 çorba kaşığı kestane püresi

5 gram toz badem

1 top dondurma



Süslemek için: 2 dal taze nane

YAPILIŞI

Sufleyi yapmak için yumurtaların akını ve sarısını ayırın. Yumurta aklarını toz şeker ilave ederek mikser
yardımıyla kabarana dek iyice çırpın. Ayrı bir kapta yumurta sarılarına eritilmiş tereyağı, un, eritilmiş beyaz çikolata, limon kabuğu rendesi, kestane püresi ve toz bademi ekleyerek karıştırın. Daha sonra iki farklı kaptaki malzemeyi fazla karıştırmadan birleştirin. Birleştirdiğiniz malzemeyi, yağladığınız kaba aktararak önceden ısıtılmış 180 derece fırında 8 dakika pişirin. Vanilyalı dondurma ve taze nane yaprakları ile servis yapı
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