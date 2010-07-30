Kestaneli Sule,Vanilyalı Dondurma İle

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 adet yumurta
Yarım su bardağı
toz şeker
Yarım çorba kaşığı tereyağı
2 çorba kaşığı un
1 çorba kaşığı beyaz çikolata
1 adet limonun rendelenmiş kabuğu
2 çorba kaşığı kestane püresi
5 gram toz badem
1 top dondurma
Süslemek için: 2 dal taze nane
YAPILIŞI
Sufleyi yapmak için yumurtaların akını ve sarısını ayırın. Yumurta aklarını toz şeker ilave ederek mikser
yardımıyla kabarana dek iyice çırpın. Ayrı bir kapta yumurta sarılarına eritilmiş tereyağı, un, eritilmiş beyaz çikolata, limon kabuğu rendesi, kestane püresi ve toz bademi ekleyerek karıştırın. Daha sonra iki farklı kaptaki malzemeyi fazla karıştırmadan birleştirin. Birleştirdiğiniz malzemeyi, yağladığınız kaba aktararak önceden ısıtılmış 180 derece fırında 8 dakika pişirin. Vanilyalı dondurma ve taze nane yaprakları ile servis yapı