Kestaneli Sule,Vanilyalı Dondurma İle

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Sufleyi yapmak için yumurtaların akını ve sarısını ayırın. Yumurta aklarını toz şeker ilave ederek mikser

yardımıyla kabarana dek iyice çırpın. Ayrı bir kapta yumurta sarılarına eritilmiş tereyağı, un, eritilmiş beyaz çikolata, limon kabuğu rendesi, kestane püresi ve toz bademi ekleyerek karıştırın. Daha sonra iki farklı kaptaki malzemeyi fazla karıştırmadan birleştirin. Birleştirdiğiniz malzemeyi, yağladığınız kaba aktararak önceden ısıtılmış 180 derece fırında 8 dakika pişirin. Vanilyalı dondurma ve taze nane yaprakları ile servis yapı