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Kiraz Soslu Krep Tarifi

Sabah kahvaltısında kreplerinizin tadını daha tatlı yapmak istiyorsanız en iyi tarif kiraz soslu krep tarifi... İki tavayla daha hızlı pişirebileceğiniz kiraz soslu krep nasıl yapılır?
Kiraz Soslu Krep Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı süt, 1 su bardağı un

2 adet yumurta, yeteri kadar tuz

Kiraz sosu için: 2 su bardağı

çekirdekleri ayıklanmış kiraz

3 çorba kaşığı toz şeker

1 çorba kaşığı mısır nişastası

3 çorba kaşığı su

YAPILIŞI

Krep için süt, un, yumurta ve tuzu çırpın. Karışımdan 1 çorba kepçesi alıp, yapışmaz yüzeyli tavaya dökün. Sallayarak yayılmasını sağlayın ve önlü arkalı pişirin. Karışım bitene kadar işlemi tekrarlayın.Kiraz sosu için kiraz, tozşeker ve suyu hafif soteleyin. Nişastayı su ile açıp, kirazlı karışıma ilave ederek karıştırın. Soğuyan sostan bir miktar kenara ayırıp, kalanı kreplerin içine pay edin. Rulo şeklinde sarıp, fırın tepsinse dizin. Üzerine kalan kiraz sosu gezdirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10 dakika pişirin. Dilimleyip servis yapın.
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