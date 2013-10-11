Kiraz Soslu Krep Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Krep için süt, un, yumurta ve tuzu çırpın. Karışımdan 1 çorba kepçesi alıp, yapışmaz yüzeyli tavaya dökün. Sallayarak yayılmasını sağlayın ve önlü arkalı pişirin. Karışım bitene kadar işlemi tekrarlayın.Kiraz sosu için kiraz, tozşeker ve suyu hafif soteleyin. Nişastayı su ile açıp, kirazlı karışıma ilave ederek karıştırın. Soğuyan sostan bir miktar kenara ayırıp, kalanı kreplerin içine pay edin. Rulo şeklinde sarıp, fırın tepsinse dizin. Üzerine kalan kiraz sosu gezdirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10 dakika pişirin. Dilimleyip servis yapın.