Kirazlı Çikolatalı Börek Tarifi

Sofra Tarifi

2 su bardağı un 100'er gram yoğurt ve margarin Yarım çay kaşığı kabartma tozu Yarım çay kaşığı tuz Kirazlı harç için: 1 su bardağı çekirdekleri ayıklanmış kiraz 2 çorba kaşığı toz şeker 2 çorba kaşığı su 50'şer gram badem, antep fıstığı ve kavrulmuş fındık 2 çorba kaşığı tereyağı 3 çorba kaşığı toz şeker 1 paket (80 gram) bitter çikolata Üzeri için: 2 adet yumurta sarısı

YAPILIŞI

Un, yoğurt, margarin, kabartma tozu ve tuzu iyice yoğurup, ele yapışmayan bir hamur elde edin. 30 dakika dinlendirin. Kirazlı harç için kiraz, toz şeker ve suyu pişirip kenara alın. Badem, antepfıstığı ve fındığı iri taneli kalacak şekilde dövüp tereyağında kavurun. Ocaktan alıp içine parçaladığınız çikolatayı ekleyin ve karıştırarak çikolatanın erimesini sağlayın. İçine, kenara aldığınız kirazlı karışımı ekleyip yeniden karıştırın. Hamuru üç eşit parçaya bölüp, merdane yardımıyla dikdörtgen şekilde açın. Bir adet hamuru düz bir zemine yayıp ortasına harç yerleştirin. Rulo şeklinde sarıp üzerine yumurta sarısını sürün. Kalan 2 adet hamurla da aynı işlemi tekrarlayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Dilimleyip servis tabaklarına alın. Üzerine, kalan kirazlı harçtan gezdirip servis yapın.