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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Kirazlı Jöle

Kirazlı Jöle

Kirazlı Jöle
  • 6-8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg kiraz

2 su bardağı su

8-10 adet tane karanfil

2 adet çubuk tarçın

6 yaprak jelatin

200 gram tuzu alınmış mihaliç peyniri

Yarım su bardağı frenk üzümü

1 su bardağı toz şeker

YAPILIŞI

Suyu bir tencereye alın. Çok kısık ateşte ısıtın. Tarçın ve karanfilleri içine atın. Başka bir kapta jelatinleri buzlu suda yumuşatın. Kirazların çekirdeklerini çıkartıp yarısını tencereye alın. Toz şekeri de ekleyip karıştırın. Yumuşayan jelatinleri de şaraba ekleyip devamlı karıştırarak eritin (bu arada şarabın kaynamamasına dikkat edin). Ortası delik bir kek kalıbına hazırladığınız jöleden 1 kepçe koyun. Üzerine frenk üzümü serpiştirin. Buzlukta 20 dakika bekletin. Kalıbı çıkarıp, küp doğranmış mihaliç peyniri ve kalan jölenin yarısını ekleyin. Buzlukta tekrar 20 dakika bekletin. Son olarak kalan jöleyi ve kirazları kalıba alın. Buzdolabında bir gece bekletin. Kalıptan çıkartıp, dilimleyerek servis yapın.
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