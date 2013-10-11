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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Kirazlı Krem Karamel Tarifi

Kirazlı Krem Karamel Tarifi

Kirazlı krem karamel tarifi ile leziz bir tatlı yapabilirsiniz. Görünüşle sizi etkileyen kirazlı krem karamel nasıl yapılır?
Kirazlı Krem Karamel Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı çekirdekleri

ayıklanmış kiraz

2 çorba kaşığı tereyağı

1 çorba kaşığı su

Yarım su bardağı+4 çorba kaşığı

Toz şeker

1 su bardağı süt, 1 paket vanilya

2 adet yumurta

2 adet yumurta sarısı

YAPILIŞI

Kiraz, tereyağı, su ve 1 çorba kaşığı toz şekeri 2-3 dakika pişirin. Tülbentten geçirip suyunu ve tanesini ayırıp kenara alın. Yarım su bardağı toz şekeri tavaya alıp ocağa oturtun. Karamelize olana dek karıştırıp kiraz suyunu ekleyin. 3 dakika daha pişirip 4 adet kaba pay edin. Soğuması için kenara alın. Süt ve vanilyayı kaynatıp ocaktan alın. Ayrı bir yerde yumurta, yumurta sarısı ve kalan 3 çorba kaşığı toz şekeri iyice çırpıp, sütlü karışıma ekleyin ve karıştırın. Karışımı 4 adet kaba boşaltın. 150 derece fırında 35-40 dakika pişirip soğumaya bırakın. Kapları sıcak suyun içine batırıp çıkarın. Servis tabaklarına ters çevirip çıkarın. Üzerine, kenara ayırdığınız kiraz tanelerini yerleştirin. Soğuk olarak servis yapın.
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