Kirazlı Krem Karamel Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kiraz, tereyağı, su ve 1 çorba kaşığı toz şekeri 2-3 dakika pişirin. Tülbentten geçirip suyunu ve tanesini ayırıp kenara alın. Yarım su bardağı toz şekeri tavaya alıp ocağa oturtun. Karamelize olana dek karıştırıp kiraz suyunu ekleyin. 3 dakika daha pişirip 4 adet kaba pay edin. Soğuması için kenara alın. Süt ve vanilyayı kaynatıp ocaktan alın. Ayrı bir yerde yumurta, yumurta sarısı ve kalan 3 çorba kaşığı toz şekeri iyice çırpıp, sütlü karışıma ekleyin ve karıştırın. Karışımı 4 adet kaba boşaltın. 150 derece fırında 35-40 dakika pişirip soğumaya bırakın. Kapları sıcak suyun içine batırıp çıkarın. Servis tabaklarına ters çevirip çıkarın. Üzerine, kenara ayırdığınız kiraz tanelerini yerleştirin. Soğuk olarak servis yapın.