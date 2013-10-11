Kirazlı Milföy Börek Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Milföyleri düz bir zemine yerleştirin ve kolay yapışmasını sağlamak için yanlarına birer parmak genişliğinde tereyağı sürüp kenara alın. Ayrı bir yerde kiraz ve toz şekeri kısık ateşte hafif sulanana dek pişirin. Mısır nişastasını su ile açıp kiraza ilave edin. 2 dakika daha pişirip soğumaya bırakın. Soğuyunca milföylerin ortalarına pay edin. Uçlarını bohça gibi kapatın. Yumurta ve sütü karıştırıp milföylerin üzerine sürün. 1 çorba kaşığı pudra şekeri serpip önceden ısıtılmış 160 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Fırından alıp, kalan 1 çorba kaşığı pudra şekerini serperek servis yapın.