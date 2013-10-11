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Kirazlı Milföy Börek Tarifi

Kirazlı milföy börek nasıl yapılır? Görünüşüyle sizi etkileyecek kirazlı milföy börek milföy tarifi...
Kirazlı Milföy Börek Tarifi
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı çekirdekleri ayıklanmış kiraz

10 adet kare milföy,

3 çorba kaşığı eritilmiş tereyağı

2 çorba kaşığı toz şeker,

1 çorba kaşığı mısır nişastası

1 çorba kaşığı su,

1 adet yumurta sarısı

2 çorba kaşığı süt,

2 çorba kaşığı pudra şekeri

YAPILIŞI

Milföyleri düz bir zemine yerleştirin ve kolay yapışmasını sağlamak için yanlarına birer parmak genişliğinde tereyağı sürüp kenara alın. Ayrı bir yerde kiraz ve toz şekeri kısık ateşte hafif sulanana dek pişirin. Mısır nişastasını su ile açıp kiraza ilave edin. 2 dakika daha pişirip soğumaya bırakın. Soğuyunca milföylerin ortalarına pay edin. Uçlarını bohça gibi kapatın. Yumurta ve sütü karıştırıp milföylerin üzerine sürün. 1 çorba kaşığı pudra şekeri serpip önceden ısıtılmış 160 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Fırından alıp, kalan 1 çorba kaşığı pudra şekerini serperek servis yapın.
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