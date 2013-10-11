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Kirazlı Sorbe Tarifi

Yemeye kıyamayacağınız kirazlı sorbe tarifi görüntüsü ile herkese büyülecektir. Kirazlı sorbe nasıl yapılır? Cevabı yazımızda.
Kirazlı Sorbe Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı çekirdekleri ayıklanmış kiraz

Yarım su bardağı su

Bir buçuk çorba kaşığı limon suyu

Şerbet için:

Bir buçuk çay bardağı tozşeker ve su

YAPILIŞI

Kiraz ve suyu orta ateşte 4 dakika pişirin. Ocağın altını kısıp, 3 dakika daha pişirin. Ocaktan alıp blenderde hafif karıştırın. Büyük bir kabın içine buz doldurup, buzun içine daha küçük bir kap yerleştirin. İçine kirazlı karışımı alıp, karıştırarak soğutun. Limon suyu ekleyip karıştırın. Şerbet için toz şeker ve suyu 10 dakika kaynatın. Büyük bir kabın içine buz doldurup, buzun içine daha küçük bir kap yerleştirin. Şerbeti içine alıp soğuyana dek karıştırın. Daha sonra kirazlı karışıma ilave edin ve iyice karıştırın. Fırın tepsisi ebadında bir kaba karışımı alın. Derin dondurucuda 30 dakika dinlendirin. Çatalla karıştırıp, aynı şekilde 30 dakika daha dinlendirin. İşlemi bir kez daha tekrarlayın. Servis bardaklarına alıp, soğuk servis yapın.
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