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Kirazlı Tiramisu Tarifi

Kelime anlamı "Beni neşelendir" olan İtalyan tatlısı tiramisuye farklı bir tat ekleyerek kirazlı tiramisu nasıl yapılır sizlere anlattık. Bol malzemeli kirazlı tiramisu tarifi...
Kirazlı Tiramisu Tarifi
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet 2 katlı kakaolu pandispanya

2 çorba kaşığı nescafe

1 su bardağı sıcak su

2 çorba kaşığı toz şeker

Kirazlı harç için: 1 su bardağı

çekirdekleri ayıklanmış kiraz

3 çorba kaşığı toz şeker

1 çorba kaşığı su

1 çorba kaşığı mısır nişastası

Krema için: 4 su bardağı süt

1 su bardağı toz şeker

1 çorba kaşığı tepeleme un

1 çorba kaşığı mısır nişastası

1 paket vanilya,

1 paket labne peyniri

Üzeri için:

Pudra şekeri ve saplı kiraz

YAPILIŞI

Nescafe ve sıcak suyu karıştırıp, pandispanyanın her iki parçasını da ıslatın. Kirazlı harç için kiraz ve toz şekeri pişirip, suyla açılmış nişastayı ekleyin. Kıvamlı bir hal alana dek pişirip kenara alın. Krema için süt, toz şeker, un, nişasta ve vanilyayı bir tencereye alıp kaynayana dek sürekli karıştırın. Ocaktan alıp, çırpma teliyle karıştırarak labne peynirini ekleyin. Kremanın yarısını servis tabağına aldığınız kek tabanının alt parçasının üzerine yayıp, kenara ayırdığınız kirazlı karışımı gezdirin. İkinci kek tabanını üzerine kapatın. Kalan kremayı üzerine ve yanlarına sürün. Saplı kirazlarla tiramisuyu süsleyin. Buzdolabında 30 dakika dinlendirip, pudra şekeri serperek servis yapın.
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