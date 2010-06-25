Kirazlı Clafoutis

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumurtaların akını ve sarısını ayırın. Mikser yardımıyla yumurta sarılarını toz şekerle birlikte çırpın. Üzerine vanilya, süt, oda sıcaklığında tereyağı ve un ekleyip karıştırın. Ayrı bir yerde yumurta aklarını tuzla kar haline gelene dek çırpıp hamura ilave edin. Arzuya göre 2-3 adet küçük boy fırın kabını veya büyük fırın kabını yağlayın. Kirazları fırın kabına serpiştirin. Üzerine hamuru dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, pembeleşene

dek pişirin. Fırından alıp soğumaya bırakın. Üzerine pudra şekeri serpip servis yapın.