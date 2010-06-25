Kirazlı Clafoutis

Sofra Tarifi
MALZEMELER
500 gram çekirdekleri çıkarılmış kiraz
2 adet yumurta
4 çorba kaşığı toz şeker
1 paket vanilya
Yarım su bardağı süt
1 çorba kaşığı tereyağı
1 su bardağı un
Bir tutam tuz
Üzerine: Pudra şekeri
YAPILIŞI
Yumurtaların akını ve sarısını ayırın. Mikser yardımıyla yumurta sarılarını toz şekerle birlikte çırpın. Üzerine vanilya, süt, oda sıcaklığında tereyağı ve un ekleyip karıştırın. Ayrı bir yerde yumurta aklarını tuzla kar haline gelene dek çırpıp hamura ilave edin. Arzuya göre 2-3 adet küçük boy fırın kabını veya büyük fırın kabını yağlayın. Kirazları fırın kabına serpiştirin. Üzerine hamuru dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, pembeleşene
dek pişirin. Fırından alıp soğumaya bırakın. Üzerine pudra şekeri serpip servis yapın.