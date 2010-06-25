Kirazlı Karamelli Tatlı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Karameli hazırlamak için toz şekeri tavaya alıp, ocağa oturtun. Ara sıra karıştırarak toz şekerin karamelleşmesini sağlayın. Toz şeker iyice eridiğinde ocaktan alın ve su ekleyin. Donup ağırlaşan karameli tekrar ocağa alıp, çözülmesi için 5 dakika daha pişirin. Peksimetleri kare ya da dikdörtgen şekilde kesip, dikdörtgen bir kaba yerleştirin. Üzerine hazırladığınız karameli dökün. Muhallebiyi hazırlamak için margarini eritip unu ilave edin. Unun kokusu çıkana dek kavurun.Süt, toz şeker ve damla sakızını ilave edip, sürekli karıştırarak pişirin. Muhallebi kaynayıp, koyulaştığında ocaktan alın. Peksimetlerin üzerine dökün. Çekirdekleri çıkarılmış kirazları muhallebinin üzerine dizip soğumaya bırakın. Dilediğiniz şekilde süsleyip, soğuk olarak servis yapın.



