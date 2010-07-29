Kırıntı Tatlısı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bir tencereye su, tereyağı, un ve tuzu koyup karıştırın. Ocağa oturtup topaklanmaması için hızla karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Ocaktan alın ve ılındıktan sonra içine yumurtayı ekleyip karıştırın. Buzdolabına koyup 1 saat bekletin. Hamurun yarısını patates ezicisine koyup yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsine çıkarın. Hamurun kalan yarısını iki bezeye ayırıp aynı büyüklükte açın. Hamurlardan birine aralıklarla mantı yapar gibi birkaç adet damla çikolata koyun. Açtığınız diğer hamur parçasını üzerine kapatıp boşluklarını hafifçe elinizle bastırın. Küçük kalıplarla hamuru kesin ve fırın tepsine alın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üstleri kızarana kadar pişirin. Soğutup servis tabağına alın. Üzerine pudra şekeri serpin ve sosları gezdirerek servis yapın