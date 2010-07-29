DETAYLI ARA
Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Kırıntı Tatlısı

Kırıntı Tatlısı

Kırıntı Tatlısı
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı su

250 gram tereyağı

Bir buçuk su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

1 adet yumurta

Yarım çay bardağı damla çikolata

1 çorba kaşığı pudra şekeri

5'er çorba kaşığı çikolata ve çilek sos

YAPILIŞI

Bir tencereye su, tereyağı, un ve tuzu koyup karıştırın. Ocağa oturtup topaklanmaması için hızla karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Ocaktan alın ve ılındıktan sonra içine yumurtayı ekleyip karıştırın. Buzdolabına koyup 1 saat bekletin. Hamurun yarısını patates ezicisine koyup yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsine çıkarın. Hamurun kalan yarısını iki bezeye ayırıp aynı büyüklükte açın. Hamurlardan birine aralıklarla mantı yapar gibi birkaç adet damla çikolata koyun. Açtığınız diğer hamur parçasını üzerine kapatıp boşluklarını hafifçe elinizle bastırın. Küçük kalıplarla hamuru kesin ve fırın tepsine alın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üstleri kızarana kadar pişirin. Soğutup servis tabağına alın. Üzerine pudra şekeri serpin ve sosları gezdirerek servis yapın
Bunları da Denemek İster misiniz?
Çikolatalı Lazanya
Çikolatalı Lazanya
Çilekli Çikolata
Çilekli Çikolata
Çikolatalı Ekmek Dilimleri
Çikolatalı Ekmek Dilimleri
Turna Yemişli Kuplar
Turna Yemişli Kuplar
Zerde
Zerde
Balkabaklı Halka
Balkabaklı Halka
Hamur Kesesinde Balkabağı
Hamur Kesesinde Balkabağı
Çilekli Pratik Cheesecake
Çilekli Pratik Cheesecake

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN