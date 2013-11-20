Kırmızı Meyveli Ekmek Tatlısı Tarifi

6-7 dilim brioche
1 su bardağı
dondurulmuş karışık
(vişne, frambuaz,
böğürtlen) kırmızı meyve
1 çorba kaşığı toz şeker
1 çorba kaşığı
pudra şekeri
Krema için:
İki buçuk su bardağı süt
3 çorba kaşığı un
4 çorba kaşığı tozş eker
1 adet yumurtanın sarısı
1 paket vanilya
1 brıoche dilimlerini üçgen olacak şekilde ortadan ikiye kesin. Daha sonra çok geniş olmayan bir fırın kabına sivri tarafları yukarıda kalacak şekilde gelişigüzel yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında hafifçe kızarana dek tutun. 2 Krema için süt, un, tozşeker ve yumurta sarısını topak kalmayacak şekilde iyice çırpın. Ocağa oturtup, koyulaşana dek karıştırarak pişirin.
Ocaktan aldıktan sonra vanilya ilave edip karıştırın. Ilındıktan sonra, fırınladığınız ekmeklerin üzerine dökün. Kırmızı meyveler ve toz şekeri bir kaba alın. Bir-iki dakika pişirip, soğuttuktan sonra kremanın üzerine ilave edin. Pudra şekeri serperek servis yapın.