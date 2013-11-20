Sofra Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar Kırmızı Meyveli Ekmek Tatlısı Tarifi

Kırmızı Meyveli Ekmek Tatlısı Tarifi

Kırmızı rengi sevenlere çok yakışacak kırmızı meyveli ekmek tatlısı tarifi sizlerle. Vişne,böğürtlen ve frambuaz harmanlanması. Eğer siz de kırmızı meyveli ekmek tatlısı nasıl yapılır merak ediyorsanız okumaya devam edin.

4 Kişilik

Zorluk Derecesi: Orta

Yemek Daveti