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Kırmızı Meyveli Ekmek Tatlısı Tarifi

Kırmızı rengi sevenlere çok yakışacak kırmızı meyveli ekmek tatlısı tarifi sizlerle. Vişne,böğürtlen ve frambuaz harmanlanması. Eğer siz de kırmızı meyveli ekmek tatlısı nasıl yapılır merak ediyorsanız okumaya devam edin.
Kırmızı Meyveli Ekmek Tatlısı Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6-7 dilim brioche

1 su bardağı

dondurulmuş karışık

(vişne, frambuaz,

böğürtlen) kırmızı meyve

1 çorba kaşığı toz şeker

1 çorba kaşığı

pudra şekeri



Krema için:

İki buçuk su bardağı süt

3 çorba kaşığı un

4 çorba kaşığı tozş eker

1 adet yumurtanın sarısı

1 paket vanilya


YAPILIŞI

1 brıoche dilimlerini üçgen olacak şekilde ortadan ikiye kesin. Daha sonra çok geniş olmayan bir fırın kabına sivri tarafları yukarıda kalacak şekilde gelişigüzel yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında hafifçe kızarana dek tutun. 2 Krema için süt, un, tozşeker ve yumurta sarısını topak kalmayacak şekilde iyice çırpın. Ocağa oturtup, koyulaşana dek karıştırarak pişirin.

Ocaktan aldıktan sonra vanilya ilave edip karıştırın. Ilındıktan sonra, fırınladığınız ekmeklerin üzerine dökün. Kırmızı meyveler ve toz şekeri bir kaba alın. Bir-iki dakika pişirip, soğuttuktan sonra kremanın üzerine ilave edin. Pudra şekeri serperek servis yapın.

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