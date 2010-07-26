Kivi Soslu İncir Tatlısı

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Yarım kg kuru incir
2 su bardağı sıvı yağ
10 adet bütün ceviz içi
1 su bardağı kaymak
Sosu için: 2 adet kivi
1 çorba kaşığı pudra şekeri
Süslemek için: Nane yaprağı
YAPILIŞI
İncirleri akşamdan ıslatıp ertesi sabah süzün. Tavaya aldığınız sıvı yağı kızdırın. İncirleri tavaya alarak
1 dakika soteleyin. Tavadan alarak soğuk suyun içine atın. Daha sonra incirlerin ortasını açarak kaymak ve ceviz içi doldurun. Sosu hazırlamak için, kivi, pudra şekeri ve likörü blenderde karıştırın. İncirleri servis tabağına yerleştirin. Yanına sosunu dökerek nane yaprağı ile servis yapın