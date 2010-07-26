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Kivi Soslu İncir Tatlısı

Kivi Soslu İncir Tatlısı
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kg kuru incir

2 su bardağı sıvı yağ

10 adet bütün ceviz içi

1 su bardağı kaymak



Sosu için: 2 adet kivi

1 çorba kaşığı pudra şekeri



Süslemek için: Nane yaprağı

YAPILIŞI

İncirleri akşamdan ıslatıp ertesi sabah süzün. Tavaya aldığınız sıvı yağı kızdırın. İncirleri tavaya alarak
1 dakika soteleyin. Tavadan alarak soğuk suyun içine atın. Daha sonra incirlerin ortasını açarak kaymak ve ceviz içi doldurun. Sosu hazırlamak için, kivi, pudra şekeri ve likörü blenderde karıştırın. İncirleri servis tabağına yerleştirin. Yanına sosunu dökerek nane yaprağı ile servis yapın
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