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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Kivili Çilekli Rokoko

Kivili Çilekli Rokoko

Kivili Çilekli Rokoko
  • 3 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağından iki parmak fazla toz şeker

2 adet yumurta sarısı

2 çorba kaşığı un

Yarım litre süt

Yarım limonun rendelenmiş kabuğu

2 adet kivi

Yarım su bardağı çilek

Şurubu için: 60 gram margarin

Yarım su bardağı su

YAPILIŞI

Toz şekerin 2/3'ü ile birlikte yumurta sarılarını çırpın. Köpük köpük olunca üzerine unu ilave edip karıştırın. Sütü ekleyip yeniden karıştırın ve bir tencereye aktarın. Üzerine rendelenmiş limon kabuğu ilave edin. Kısık ateşte 10 dakika tahta bir kaşıkla karıştırarak pişirin. Ateşten alıp, 1/5 litrelik kaplara pay edin. Buzlukta 4 saat bekletin. Kivilerin kabuklarını soyup dilimleyin. Çilekleri de temizleyip dilimleyin. Şurubu için, margarini eritin. Toz şekerin kalanını yarım su bardağı suda eritin ve margarine ekleyin. Kısık ateşte bir süre pişirin. Çilek dilimlerini bu karışıma batırın. Süzüp kenara alın. Donan tatlıları ters çevirerek servis tabaklarına alın. Kivi ve çilek dilimleri ile süsleyin.
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