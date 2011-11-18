Kivili Çilekli Rokoko

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Toz şekerin 2/3'ü ile birlikte yumurta sarılarını çırpın. Köpük köpük olunca üzerine unu ilave edip karıştırın. Sütü ekleyip yeniden karıştırın ve bir tencereye aktarın. Üzerine rendelenmiş limon kabuğu ilave edin. Kısık ateşte 10 dakika tahta bir kaşıkla karıştırarak pişirin. Ateşten alıp, 1/5 litrelik kaplara pay edin. Buzlukta 4 saat bekletin. Kivilerin kabuklarını soyup dilimleyin. Çilekleri de temizleyip dilimleyin. Şurubu için, margarini eritin. Toz şekerin kalanını yarım su bardağı suda eritin ve margarine ekleyin. Kısık ateşte bir süre pişirin. Çilek dilimlerini bu karışıma batırın. Süzüp kenara alın. Donan tatlıları ters çevirerek servis tabaklarına alın. Kivi ve çilek dilimleri ile süsleyin.