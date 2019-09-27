Kız kulesi keseleri tarifi

Baklava yufkalarını incirlerden biraz daha büyükçe olacak şekilde yuvarlak kesin. Üzerlerine tereyağı sürün. Kayısı, hurma ve bademi kıyıp harmanlayın. İncirlerin üzerinden artı (+) şeklinde kesikler atıp elinizle hafifçe açın. Kayısılı harcı içlerine pay edin. Yufkaları ayrı ayrı düz bir zemine yayın. Her birinin ortasına 1'er incir yerleştirip, esmerşeker serpin. Yufkaların uçlarını üstte birleştirip, açılmaması için mutfak ipi ya da sıcak suda yumuşatılmış maydanoz sapı ile bağlayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kontrol ederek pişirin. Arzuya göre üzerine bal gezdirip, ılık olarak servis yapın.