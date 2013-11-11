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Kızılcık Buzlaması Tarifi

Kızılcık buzlaması nasıl yapılır? Faydası anlatmakla bitmeyen kızılcık ile yapılan bu tatlıyı yemeden duramayacaksınız. İşte kızılcık buzlaması tarifi
Kızılcık Buzlaması Tarifi
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kg çekirdekleri ayıklanmış kızılcık

1 su bardağı

3 çorba kaşığı toz şeker

1 su bardağı su

4-5 dal nane

3 adet şeftali

YAPILIŞI

1 toz şeker ve suyu hafif koyulaşana dek kaynatın. Şuruptan 3 çorba kaşığını kenara ayırın. Kaynayan şuruba kızılcık ve nane yapraklarının yarısını ekleyin. 10 dakika kaynatıp, blenderden geçirin. Karışımı tepsiye döküp soğumaya bırakın. Daha sonra derin dondurucuya yerleştirip, ara sıra karıştırarak dondurun.

2 Şeftalileri enlemesine, yuvarlak dilimleyin. Servis tabaklarına birer dilim yerleştirin. Üzerlerine, kenara ayırdığınız şerbetten gezdirip, kıyılmış nane serpiştirin. Birer kaşık kızılcık buzlaması koyup soğuk olarak servis yapın.

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