Kocayemişli Tart

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Milföy hamurunu oda sıcaklığında bekletip yumuşamasını sağlayın. 22-24 cm çaplı bir tart kalıbını yağlayın. Milföy hamurunu kalıbın içine yerleştirin. Hamurun üzerine yağlı kağıt yerleştirip üzerine ağırlık yapması için bir avuç nohut atın. 210 derece fırında hamurun kenarları pembeleşinceye kadar pişirin. Fırından çıkartıp nohut ve yağlı kağıdı hamurun üzerinden alın. Hamuru tekrar fırına verin. İyice kızarınca fırından çıkartın. Tam olarak soğumadan kalıptan çıkartın. Diğer taraftan kremayı pudra şekeri ile çırpıp kabartın. Labne peyniri ile çırpın. Karışımı hamurun ortasına yayın. Üzerine koca yemişleri dizin. Dilimleyerek servis yapın.