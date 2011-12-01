DETAYLI ARA
Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Kocayemişli Tart

Kocayemişli Tart

Kocayemişli Tart
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Doğum Günü, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

400 gram rulo milföy hamuru

Bir buçuk su bardağı krema

Yarım su bardağı pudra şekeri

2 çorba kaşığı labne peyniri

1 su bardağı koca yemiş

YAPILIŞI

Milföy hamurunu oda sıcaklığında bekletip yumuşamasını sağlayın. 22-24 cm çaplı bir tart kalıbını yağlayın. Milföy hamurunu kalıbın içine yerleştirin. Hamurun üzerine yağlı kağıt yerleştirip üzerine ağırlık yapması için bir avuç nohut atın. 210 derece fırında hamurun kenarları pembeleşinceye kadar pişirin. Fırından çıkartıp nohut ve yağlı kağıdı hamurun üzerinden alın. Hamuru tekrar fırına verin. İyice kızarınca fırından çıkartın. Tam olarak soğumadan kalıptan çıkartın. Diğer taraftan kremayı pudra şekeri ile çırpıp kabartın. Labne peyniri ile çırpın. Karışımı hamurun ortasına yayın. Üzerine koca yemişleri dizin. Dilimleyerek servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Çikolatalı Lazanya
Çikolatalı Lazanya
Çilekli Çikolata
Çilekli Çikolata
Çikolatalı Ekmek Dilimleri
Çikolatalı Ekmek Dilimleri
Turna Yemişli Kuplar
Turna Yemişli Kuplar
Zerde
Zerde
Balkabaklı Halka
Balkabaklı Halka
Hamur Kesesinde Balkabağı
Hamur Kesesinde Balkabağı
Çilekli Pratik Cheesecake
Çilekli Pratik Cheesecake

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN