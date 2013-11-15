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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Kolay Sufle Tarifi

Kolay Sufle Tarifi

Kolay sufle tarifi ile mis gibi akışkan tatlı yapmak ellerinizin arasında. Kolay sufle nasıl yapılır diye sorarak kendinizi mutfağa atın. Devamı gelecektir zaten.
Kolay Sufle Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 paket (80'er gramlık)

bitter çikolata

1-2 çorba kaşığı süt

2 adet oda sıcaklığında

yumurta

2 çorba kaşığı toz şeker

200 gram margarin ya da

tereyağı

1 çorba kaşığı un

YAPILIŞI

Çikolataları kırıp, benmari usulü eritin. Sütü ekleyip karıştırın. Yumurta ve toz şekeri mikserin yüksek devrinde 5-6 dakika çırpın. Eritilmiş çikolatayı ekleyip, karıştırın. Daha sonra eritilmiş margarin veya tereyağını katıp, tüm malzemeyi karıştırın. Son olarak unu ilave edip, şöyle bir karıştırdıktan
sonra 20 cm çapında, yuvarlak kelepçeli yağlanmış kalıba boşaltın.
Fırın tepsisine su koyup kalıbı tepsiye yerleştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 40 dakika pişirin. Fırından çıkardıktan sonra bir tel üzerine alın ve ılıyınca dilimleyerek servis yapın.
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