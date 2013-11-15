Kolay Sufle Tarifi

sonra 20 cm çapında, yuvarlak kelepçeli yağlanmış kalıba boşaltın.

Fırın tepsisine su koyup kalıbı tepsiye yerleştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 40 dakika pişirin. Fırından çıkardıktan sonra bir tel üzerine alın ve ılıyınca dilimleyerek servis yapın.

Çikolataları kırıp, benmari usulü eritin. Sütü ekleyip karıştırın. Yumurta ve toz şekeri mikserin yüksek devrinde 5-6 dakika çırpın. Eritilmiş çikolatayı ekleyip, karıştırın. Daha sonra eritilmiş margarin veya tereyağını katıp, tüm malzemeyi karıştırın. Son olarak unu ilave edip, şöyle bir karıştırdıktan