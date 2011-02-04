Sofra Tarifi

YAPILIŞI

1. Derin bir kaseye aldığınız yumuşatılmış tereyağını, unu, toz şekeri, yumurtayı, sütü ve mayayı mikser yardımı ile iyice çırpın. Boza kıvamından biraz koyu bir hamur elde edene dek çırpma işlemine devam edin. Daha sonra çekilmiş ceviz içini, tarçını, kabuğu soyulmuş ve iri rendelenmiş elmayı hamura ilave edip elinizle tüm malzemeyi karıştırın.

2. Sıvı yağı bir tavaya alarak iyice kızdırın. Hazırladığınız elmalı hamurdan kaşık yardımıyla parçalar alıp tavada önlü arkalı kızartın. Kızaran kotletleri peçete serilmiş bir tabağa alıp fazla yağının süzülmesini sağlayın.

3. Sosu için krema, vanilya, hindistan cevizi ve pudra şekerini mikser ile çırptıktan sonra buzdolabında 30 dakika bekletin.

4. Fazla yağından süzülen kotletleri servis tabağına yerleştirdikten sonra sos ile birlikte servis yapın.