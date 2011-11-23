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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Kraliçe Bohçası

Kraliçe Bohçası

Kraliçe Bohçası
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

5 adet milföy hamuru

1 su bardağı kestane şekeri

1 adet elma

1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu

Üzerine: 1 çorba kaşığı pudra şekeri

1 çorba kaşığı antep fıstığı

YAPILIŞI

Milföy hamurlarını küçük kalıplara elinizle bastırarak yerleştirin. Kestane şekerleri, rendelenmiş portakal kabuğu ve küçük doğranmış elmayı karıştırın. Milföylerin içine birer kaşık doldurun. Karşılıklı uçları birleştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında kızarana dek pişirin. Sıcakken üzerine 1 çorba kaşığı pudra şekeri serpip, antep fıstığı ile süsleyerek servis yapın.
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