Kraliçe Bohçası

Sofra Tarifi
MALZEMELER
5 adet milföy hamuru
1 su bardağı kestane şekeri
1 adet elma
1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu
Üzerine: 1 çorba kaşığı pudra şekeri
1 çorba kaşığı antep fıstığı
YAPILIŞI
Milföy hamurlarını küçük kalıplara elinizle bastırarak yerleştirin. Kestane şekerleri, rendelenmiş portakal kabuğu ve küçük doğranmış elmayı karıştırın. Milföylerin içine birer kaşık doldurun. Karşılıklı uçları birleştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında kızarana dek pişirin. Sıcakken üzerine 1 çorba kaşığı pudra şekeri serpip, antep fıstığı ile süsleyerek servis yapın.