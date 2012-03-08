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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Krustadin

Krustadin

Krustadin
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Birer top çikolatalı, antep fıstıklı, vanilyalı ve kayısılı dondurma

2 çorba kaşığı iri kıyılmış antep fıstığı

Krustadin için:

1 su bardağından iki parmak fazla toz şeker

Bir buçuk su bardağından bir parmak fazla un

Altı buçuk çorba kaşığı margarin

10 adet yumurtanın akı

Yarım çay kaşığı vanilya

Frambuaz sos için:

250 gram frambuaz

1 çay bardağı toz şeker

1 su bardağı su

Yarım limonun suyu

YAPILIŞI

Krustadin için, toz şekerle unu karıştırın. Margarini ekleyin. Yumurta aklarını tek tek yedirerek çırpın. Vanilyayı katın. Mikserle 15-20 dakika çırpın. Hamuru ince açın ve neskafe tabağı büyüklüğünde 4 adet parça kesin. küçük kalıplara yerleştirin. Önceden ısıtılmış 220 derece fırında 4-5 dakika pişirin. Bu arada sos için, frambuazları bir tencerede şekerle kaynatın. Kıvamını su ile ayarlayın. 5 dakika kaynatıp süzün. Limon suyunu ekleyin. Koyulaşana dek kaynatın. Soğumuş krustadinlerin içine dondurmaları koyun. Antep fıstığı ve frambuaz sosunu ekleyip, dilerseniz çikolatayla süsleyerek servis yapın.
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