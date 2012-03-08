Sofra Tarifi

Birer top çikolatalı, antep fıstıklı, vanilyalı ve kayısılı dondurma 2 çorba kaşığı iri kıyılmış antep fıstığı Krustadin için: 1 su bardağından iki parmak fazla toz şeker Bir buçuk su bardağından bir parmak fazla un Altı buçuk çorba kaşığı margarin 10 adet yumurtanın akı Yarım çay kaşığı vanilya Frambuaz sos için: 250 gram frambuaz 1 çay bardağı toz şeker 1 su bardağı su Yarım limonun suyu

YAPILIŞI

Krustadin için, toz şekerle unu karıştırın. Margarini ekleyin. Yumurta aklarını tek tek yedirerek çırpın. Vanilyayı katın. Mikserle 15-20 dakika çırpın. Hamuru ince açın ve neskafe tabağı büyüklüğünde 4 adet parça kesin. küçük kalıplara yerleştirin. Önceden ısıtılmış 220 derece fırında 4-5 dakika pişirin. Bu arada sos için, frambuazları bir tencerede şekerle kaynatın. Kıvamını su ile ayarlayın. 5 dakika kaynatıp süzün. Limon suyunu ekleyin. Koyulaşana dek kaynatın. Soğumuş krustadinlerin içine dondurmaları koyun. Antep fıstığı ve frambuaz sosunu ekleyip, dilerseniz çikolatayla süsleyerek servis yapın.