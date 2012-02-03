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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Kupta Çilek

Kupta Çilek

Kupta Çilek
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı fındık içi

1 su bardağı toz şeker

300 gram sade dondurma

500 gram çilek

4 dal nane yaprağı

Krema için: 1 su bardağı süt

2 çorba kaşığı toz şeker

1 çorba kaşığı un l

1 adet yumurta

1 çorba kaşığı margarin

YAPILIŞI

Şekeri bir tavaya alıp, kısık ateşte eritin. Fındığı, eriyen şekere ilave edip karıştırın. Yağlı kağıdın üzerine yayıp dondurun. Bıçak yardımıyla kağıttan sıyırıp parçalayın. Bu arada çilekleri yıkayıp yeşil saplarını kopartın ve dilimleyin. Krema için süt, toz şeker, un ve çırpılmış yumurtayı bir tencereye alın. Karıştırarak krema haline getirin. Ocaktan indirdikten sonra margarini ekleyip karıştırın. Kupların dibine fındığı paylaştırın. Üzerine kremadan yayın. Dilimlenmiş çilekleri dizin. Dondurmayı paylaştırın. Tekrar çilek dilimleri dizip nane yaprağı ile süsleyin.
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