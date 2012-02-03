Kupta Çilek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Şekeri bir tavaya alıp, kısık ateşte eritin. Fındığı, eriyen şekere ilave edip karıştırın. Yağlı kağıdın üzerine yayıp dondurun. Bıçak yardımıyla kağıttan sıyırıp parçalayın. Bu arada çilekleri yıkayıp yeşil saplarını kopartın ve dilimleyin. Krema için süt, toz şeker, un ve çırpılmış yumurtayı bir tencereye alın. Karıştırarak krema haline getirin. Ocaktan indirdikten sonra margarini ekleyip karıştırın. Kupların dibine fındığı paylaştırın. Üzerine kremadan yayın. Dilimlenmiş çilekleri dizin. Dondurmayı paylaştırın. Tekrar çilek dilimleri dizip nane yaprağı ile süsleyin.