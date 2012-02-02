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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Kupta Çilekli Parfe

Kupta Çilekli Parfe

Kupta Çilekli Parfe
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

10 adet çilek

2 adet yumurta

1 çay bardağı pudra şekeri

1 paket krem şanti

1 su bardağı soğuk süt

Üzerine: Çilek, birkaç yaprak nane

YAPILIŞI

Çilekleri temizleyip kupların dibine ve kenarlarına dizin. Yumurta sarılarını yarım çay bardağı pudra şekeriyle birlikte mikserle çırpın. Krem şantiyi 1 su bardağı süt ile kıvama gelene dek çırpıp, yumurta sarısı ve pudraşekerli karışıma ekleyin. Yumurtaların akını kalan pudra şekeri ile mikserle çırpın. Bu karışımı önceden hazırladığınız karışıma ekleyin. Kuplara döküp, donması için buzdolabında yarım saat bekletin. Çilek ve naneyle süsleyip, servis yapın.
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