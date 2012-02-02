Kupta Çilekli Parfe

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Çilekleri temizleyip kupların dibine ve kenarlarına dizin. Yumurta sarılarını yarım çay bardağı pudra şekeriyle birlikte mikserle çırpın. Krem şantiyi 1 su bardağı süt ile kıvama gelene dek çırpıp, yumurta sarısı ve pudraşekerli karışıma ekleyin. Yumurtaların akını kalan pudra şekeri ile mikserle çırpın. Bu karışımı önceden hazırladığınız karışıma ekleyin. Kuplara döküp, donması için buzdolabında yarım saat bekletin. Çilek ve naneyle süsleyip, servis yapın.