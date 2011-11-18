Kupta Kayısı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kayısıların çekirdeğini çıkarıp pudra şekeri ve bademle birlikte blenderden geçirin. Krem şantiyi soğuk sütle çırpın. Kupların yarısına kadar kayısılı karışımdan dökün. Üzerine 2 çorba kaşığı krem şanti ekleyin. Tekrar kayısılı karışım ve krem şanti kullanabilirsiniz dökün. Üzerini kayısı dilimleri ile süsleyin. Buzdolabında soğutup servis yapın.