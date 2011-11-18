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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Kupta Kayısı

Kupta Kayısı

Kupta Kayısı
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
Sofra Tarifi

MALZEMELER

20 adet kayısı

1 su bardağı pudra şekeri

2 çorba kaşığı dövülmüş badem

1 paket krem şanti

1 su bardağı süt

Üzerine: Kayısı

YAPILIŞI

Kayısıların çekirdeğini çıkarıp pudra şekeri ve bademle birlikte blenderden geçirin. Krem şantiyi soğuk sütle çırpın. Kupların yarısına kadar kayısılı karışımdan dökün. Üzerine 2 çorba kaşığı krem şanti ekleyin. Tekrar kayısılı karışım ve krem şanti kullanabilirsiniz dökün. Üzerini kayısı dilimleri ile süsleyin. Buzdolabında soğutup servis yapın.

PÜF NOKTASI

Bu tatlıyı şeftali ile de yapabilirsiniz. Badem yerine farklı kuruyemişler kullanabilirsiniz.
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