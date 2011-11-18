Kupta Kayısı

Sofra Tarifi
MALZEMELER
20 adet kayısı
1 su bardağı pudra şekeri
2 çorba kaşığı dövülmüş badem
1 paket krem şanti
1 su bardağı süt
Üzerine: Kayısı
YAPILIŞI
Kayısıların çekirdeğini çıkarıp pudra şekeri ve bademle birlikte blenderden geçirin. Krem şantiyi soğuk sütle çırpın. Kupların yarısına kadar kayısılı karışımdan dökün. Üzerine 2 çorba kaşığı krem şanti ekleyin. Tekrar kayısılı karışım ve krem şanti kullanabilirsiniz dökün. Üzerini kayısı dilimleri ile süsleyin. Buzdolabında soğutup servis yapın.
PÜF NOKTASI
Bu tatlıyı şeftali ile de yapabilirsiniz. Badem yerine farklı kuruyemişler kullanabilirsiniz.