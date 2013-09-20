Kupta Kayısı Tarifi

Kayısıları ayıklayıp, yıkadıktan sonra, 5 çorba kaşığı toz şeker ve yarım su bardağı su ile ocağa koyup, pişirin. Piştikten sonra, robottan geçirerek, püre yapın. Biraz soğumasını bekleyin. Üzerine reçel yap döküp, tekrar ocağa koyun. Karıştırarak 5-10 dakika daha pişirin. Göz göz olmaya başlayınca, ocağın altını kapatın. Arzuya göre likörü döküp, soğutun. Diğer tarafta bir buçuk su bardağı sütü, kalan 5 çorba kaşığı toz şekerle ocağa koyun. Nişasta ve unu kalan yarım bardak sütün içinde ezin. Kaynamaya başlayan ocaktaki süte katın.

Kaşıkla sürekli karıştırarak, krema kıvamına gelene dek pişirin. Malzemeyi ocaktan indirip ikiye bölün. Yarısına kakao ekleyin ve bardakların dibine pay edin. Hafif kabuk tutması için 2-3 dakika bekledikten sonra püre haline getirdiğiniz kayısıyı ekleyin (Bu arada beyaz muhallebiyi sürekli karıştırın ki sertleşmesin). Kayısının üzerine kalan muhallebiyi koyun. Buzdolabında soğutup, nane yapraklarıyla birlikte

servis yapın.