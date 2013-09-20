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Kupta Kayısı Tarifi

Soğuk soğuk tatlı yemek için en iyi tarif kupta kayısı tarifi...Acıbademi oldukça kullanarak hazırlayacağınız kupta kayısı nasıl yapılır?
Kupta Kayısı Tarifi
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı çekirdekleri ayıklanmış kayısı

10 çorba kaşığı toz şeker

Yarım su bardağı su

1 paket reçel yap (hazır karışım)

2 çorba kaşığı kayısı veya acıbadem likörü (arzuya göre)

2 su bardağı süt

2 çorba kaşığı buğday nişastası

2'şer çorba kaşığı un ve kakao



Süslemek için:

Nane yaprakları


YAPILIŞI

Kayısıları ayıklayıp, yıkadıktan sonra, 5 çorba kaşığı toz şeker ve yarım su bardağı su ile ocağa koyup, pişirin. Piştikten sonra, robottan geçirerek, püre yapın. Biraz soğumasını bekleyin. Üzerine reçel yap döküp, tekrar ocağa koyun. Karıştırarak 5-10 dakika daha pişirin. Göz göz olmaya başlayınca, ocağın altını kapatın. Arzuya göre likörü döküp, soğutun. Diğer tarafta bir buçuk su bardağı sütü, kalan 5 çorba kaşığı toz şekerle ocağa koyun. Nişasta ve unu kalan yarım bardak sütün içinde ezin. Kaynamaya başlayan ocaktaki süte katın.
Kaşıkla sürekli karıştırarak, krema kıvamına gelene dek pişirin. Malzemeyi ocaktan indirip ikiye bölün. Yarısına kakao ekleyin ve bardakların dibine pay edin. Hafif kabuk tutması için 2-3 dakika bekledikten sonra püre haline getirdiğiniz kayısıyı ekleyin (Bu arada beyaz muhallebiyi sürekli karıştırın ki sertleşmesin). Kayısının üzerine kalan muhallebiyi koyun. Buzdolabında soğutup, nane yapraklarıyla birlikte
servis yapın.

PÜF NOKTASI

“Reçel yap”, pratik reçel yapma malzemesidir. Yerine toz jöle de kullanabilirsiniz.
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