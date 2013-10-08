Kupta Kayısı Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kayısıları dörde bölüp çekirdeklerini çıkartın. 3-4 adedini, süslemek için kenara ayırın. Kalan kayısı dilimlerini acıbadem liköründe bekleterek marine edin. Toz krem şantiyi soğuk sütle mikserleyin. Acıbadem kurabiyelerini ufalayın. Kivileri soyup küçük dilimleyin. Krem şanti, kurabiye, kivi ve kayısı dilimlerini karıştırın. Karışımı kuplara paylaştırın ve buzlukta yarım saat bekletin. Üzerine dondurma ve ayırdınız kayısıları ekleyip, soğuk olarak servis yapın.