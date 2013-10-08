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Kupta Kayısı Tarifi

Soğuk soğuk tatlı yemek için en iyi tarif kupta kayısı tarifi...Acıbademi oldukça kullanarak hazırlayacağınız kupta kayısı nasıl yapılır?
Kupta Kayısı Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 paket toz krem şanti

2 su bardağı süt

4 adet acıbadem kurabiyesi

12-14 adet kayısı

2 adet kivi

Yarım çay bardağı acıbadem likörü

Üzerine: Dondurma

YAPILIŞI

Kayısıları dörde bölüp çekirdeklerini çıkartın. 3-4 adedini, süslemek için kenara ayırın. Kalan kayısı dilimlerini acıbadem liköründe bekleterek marine edin. Toz krem şantiyi soğuk sütle mikserleyin. Acıbadem kurabiyelerini ufalayın. Kivileri soyup küçük dilimleyin. Krem şanti, kurabiye, kivi ve kayısı dilimlerini karıştırın. Karışımı kuplara paylaştırın ve buzlukta yarım saat bekletin. Üzerine dondurma ve ayırdınız kayısıları ekleyip, soğuk olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Bu tatlıyı, 1 paket krem şanti ile 1 su bardağı süzme yoğurdu karıştırarak da hazırlayabilirsiniz.
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