Kupta Kayısı Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 paket toz krem şanti
2 su bardağı süt
4 adet acıbadem kurabiyesi
12-14 adet kayısı
2 adet kivi
Yarım çay bardağı acıbadem likörü
Üzerine: Dondurma
YAPILIŞI
Kayısıları dörde bölüp çekirdeklerini çıkartın. 3-4 adedini, süslemek için kenara ayırın. Kalan kayısı dilimlerini acıbadem liköründe bekleterek marine edin. Toz krem şantiyi soğuk sütle mikserleyin. Acıbadem kurabiyelerini ufalayın. Kivileri soyup küçük dilimleyin. Krem şanti, kurabiye, kivi ve kayısı dilimlerini karıştırın. Karışımı kuplara paylaştırın ve buzlukta yarım saat bekletin. Üzerine dondurma ve ayırdınız kayısıları ekleyip, soğuk olarak servis yapın.
PÜF NOKTASI
Bu tatlıyı, 1 paket krem şanti ile 1 su bardağı süzme yoğurdu karıştırarak da hazırlayabilirsiniz.