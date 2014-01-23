Kupta Kayısı

Kayısıları dörde bölüp çekirdeklerini çıkartın. 3-4 adetini, süslemek için kenara ayırın. Kalan kayısı dilimlerini acı badem liköründe bekleterek marine edin. Toz krem şantiyi sütle mikserleyin. Acı badem kurabiyelerini ufalayın. Kivileri soyup küçük küçük dilimleyin. Krem şanti, kurabiye, kivi ve kayısı dilimlerini karıştırın. Karışımı kuplara paylaştırın. Kupları da buzlukta yarım saat bekletin. Üzerine dondurma ekleyip, soğuk olarak servis yapın.



