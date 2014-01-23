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Kupta Kayısı

Kupta Kayısı
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 paket toz krem şanti

2 su bardağı süt

4 adet acı badem kurabiyesi

14 adet kayısı,

2 adet kivi

Yarım çay bardağı acı badem likörü

Üzerine:

Dondurma

YAPILIŞI

Kayısıları dörde bölüp çekirdeklerini çıkartın. 3-4 adetini, süslemek için kenara ayırın. Kalan kayısı dilimlerini acı badem liköründe bekleterek marine edin. Toz krem şantiyi sütle mikserleyin. Acı badem kurabiyelerini ufalayın. Kivileri soyup küçük küçük dilimleyin. Krem şanti, kurabiye, kivi ve kayısı dilimlerini karıştırın. Karışımı kuplara paylaştırın. Kupları da buzlukta yarım saat bekletin. Üzerine dondurma ekleyip, soğuk olarak servis yapın.


PÜF NOKTASI

Bu tatlıyı, 1 paket krem şanti ile 1 su bardağı süzme yoğurdu karıştırarak da hazırlayabilirsiniz.
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