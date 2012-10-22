Kupta Mandalinalı Tiramisu

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bisküvi için yumurta sarıları ve 1 tatlı kaşığı toz şekeri mikser ya da tel çırpıcı ile krem rengi olana dek çırpın. Ayrı bir yerde yumurta akları ve kalan 1 tatlı kaşığı toz şekeri kar halini alana kadar çırpın. Derin bir kapta çırpılmış yumurta sarısı, yumurta akı, un ve vanilyayı tahta kaşıkla harmanlayın. Karışımı sıkma torbasına doldurup, yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine parmak şeklinde sıkın. Pudra şekeri serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, 10 dakika pişirin. Krema için büyük bir tencerenin 1/3'ünü su doldurun. Daha küçük bir tencereye yumurta sarıları, toz şeker ve mandalina suyunu alın. Küçük tencereyi büyük tencerenin içine oturtup, benmari usulü, tüm malzeme ılınıncaya dek karıştırın. Ocaktan alıp, mikserle çırpın. Mascarpone peyniri ekleyip, karıştırın. Arası için neskafe ile mandalina suyunu iyice karıştırın. Hazırladığınız bisküvileri bu karışıma batırıp, çıkarın. Kupların tabanına zarları temizlenmiş 4-5 adet mandalina dilimi yerleştirin. Kremayı sıkma torbasına alıp, mandalina dilimlerinin üzerine 4 cm kalınlığında sıkın. Üzerine bisküvi yerleştirin. Yeniden krema sıkıp, 4 saat buzdolabında dinlendirin. Dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.