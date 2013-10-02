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Kupta Meyveli Jöle Tarifi

Kupta meyveli jöle tarifi.. Enfes lezzeti ile kupta meyveli jöle nasıl yapılır?
Kupta Meyveli Jöle Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 paket vanilyalı puding

3 su bardağı süt

2'şer adet armut, elma ve muz

1 su bardağı dondurulmuş vişne

1 paket vişneli jöle

YAPILIŞI

Vanilyalı pudingi 3 su bardağı sütle bir tencereye alın. Devamlı karıştırarak orta hararetli ocakta pişirin. Pudingi kupların yarısını dolduracak şekilde paylaştırın. Muz, vişne, kabukları soyulmamış elma ve armutları küp doğrayıp karıştırın. Karışık meyveleri pudingin üzerine paylaştırın. Toz jöleyi, paketin üzerindeki tarife göre pişirin. Meyvelerin üzerine pay edin. Buzdolabında 1-2 saat bekletip soğuk olarak servis yapın.
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