Kupta Meyveli Jöle Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 paket vanilyalı puding
3 su bardağı süt
2'şer adet armut, elma ve muz
1 su bardağı dondurulmuş vişne
1 paket vişneli jöle
YAPILIŞI
Vanilyalı pudingi 3 su bardağı sütle bir tencereye alın. Devamlı karıştırarak orta hararetli ocakta pişirin. Pudingi kupların yarısını dolduracak şekilde paylaştırın. Muz, vişne, kabukları soyulmamış elma ve armutları küp doğrayıp karıştırın. Karışık meyveleri pudingin üzerine paylaştırın. Toz jöleyi, paketin üzerindeki tarife göre pişirin. Meyvelerin üzerine pay edin. Buzdolabında 1-2 saat bekletip soğuk olarak servis yapın.