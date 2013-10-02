Kupta Meyveli Jöle Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Vanilyalı pudingi 3 su bardağı sütle bir tencereye alın. Devamlı karıştırarak orta hararetli ocakta pişirin. Pudingi kupların yarısını dolduracak şekilde paylaştırın. Muz, vişne, kabukları soyulmamış elma ve armutları küp doğrayıp karıştırın. Karışık meyveleri pudingin üzerine paylaştırın. Toz jöleyi, paketin üzerindeki tarife göre pişirin. Meyvelerin üzerine pay edin. Buzdolabında 1-2 saat bekletip soğuk olarak servis yapın.