Kupta Pişmeyen Limonlu Cheesecake

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bisküvi ve bademleri mutfak robotuna alıp çekin. Geniş bir kaba aktarıp eritilmiş tereyağı ile karıştırın. Servis kuplarına 1'er çorba kaşığı bisküvi ekleyip su bardağının tabanı ile bastırarak bisküviyi sıkıştırın ve kenara alın.Kremayı mikser yardımıyla 2-3 dakika çırpın. Üzerine azar azar pudra şekeri ekleyerek çırpmaya devam edin. Peynir, süzme yoğurt ve limon kabuğu rendesini ekleyip homojen bir karışım olana kadar çırpın. Karışımı kuplara paylaştırın. Limon sos için, limonun suyunu sıkıp bir sos tenceresine alın. Üzerine kalan malzemeyi ilave edip zerdeçal ve nişastanın tamamen çözünmesi için iyice karıştırın. Ocağa oturtup kaynayıp koyulaşana kadar sürekli karıştırarak pişirin. Sıcakken kuplara paylaştırın ve oda sıcaklığına gelene dek bekletin. Daha sonra buzdolabına kaldırıp iyice soğutun. Meyve ve nane yapraklarıyla süsleyerek servis yapın.