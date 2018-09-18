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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Kupta Pişmeyen Limonlu Cheesecake

Kupta Pişmeyen Limonlu Cheesecake

Kupta Pişmeyen Limonlu Cheesecake
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

TABANI İÇİN:

1 paket yulaflı bisküvi

5-6 adet çiğ badem

2.5 çorba kaşığı eritilip soğutulmuş tereyağı



PEYNİRLİ KREMA İÇİN:

200 ml soğuk krema

1 su bardağı pudra şekeri

200 gram taze peynir

1 çorba kaşığı tepeleme süzme yoğurt

1 adet limonun rendelenmiş kabuğu



LİMONLU SOS İÇİN:

1 adet limon

1 su bardağı su

1 çorba kaşığı tepeleme nişasta

1 çay kaşığı zerdeça


YAPILIŞI

Bisküvi ve bademleri mutfak robotuna alıp çekin. Geniş bir kaba aktarıp eritilmiş tereyağı ile karıştırın. Servis kuplarına 1'er çorba kaşığı bisküvi ekleyip su bardağının tabanı ile bastırarak bisküviyi sıkıştırın ve kenara alın.Kremayı mikser yardımıyla 2-3 dakika çırpın. Üzerine azar azar pudra şekeri ekleyerek çırpmaya devam edin. Peynir, süzme yoğurt ve limon kabuğu rendesini ekleyip homojen bir karışım olana kadar çırpın. Karışımı kuplara paylaştırın. Limon sos için, limonun suyunu sıkıp bir sos tenceresine alın. Üzerine kalan malzemeyi ilave edip zerdeçal ve nişastanın tamamen çözünmesi için iyice karıştırın. Ocağa oturtup kaynayıp koyulaşana kadar sürekli karıştırarak pişirin. Sıcakken kuplara paylaştırın ve oda sıcaklığına gelene dek bekletin. Daha sonra buzdolabına kaldırıp iyice soğutun. Meyve ve nane yapraklarıyla süsleyerek servis yapın.
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