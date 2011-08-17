DETAYLI ARA
Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Kuru İncir ve Kayısılı Brownie

Kuru İncir ve Kayısılı Brownie

Kuru İncir ve Kayısılı Brownie
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım su bardağı kuru incir

Yarım su bardağı kuru kayısı

1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu

3 adet yumurta

Bir buçuk su bardağı toz şeker

Bir buçuk su bardağı süt

3 su bardağı un

100 gram margarin

1 çorba kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu

1 paket (80 gram) bitter çikolata

2 çorba kaşığı süt

YAPILIŞI

Yumurtaları toz şekerle çırpın. Sütü, ardından oda sıcaklığında margarini, kakao, kabartma tozu ve unu son olarak da portakal kabuğu rendesi ile kıyılmış kuru meyveleri ekleyin. Hafif yağlanmış fırın kabına hamuru boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40-45 dakika pişirin. Fırından çıkarıp, soğutun. Çikolatayı benmari usulü eritin. Kolay sürülmesi için 2 kaşık süt ekleyin. Brownie'nin üzerine yayın. Donunca servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Çikolatalı Lazanya
Çikolatalı Lazanya
Çilekli Çikolata
Çilekli Çikolata
Çikolatalı Ekmek Dilimleri
Çikolatalı Ekmek Dilimleri
Turna Yemişli Kuplar
Turna Yemişli Kuplar
Zerde
Zerde
Balkabaklı Halka
Balkabaklı Halka
Hamur Kesesinde Balkabağı
Hamur Kesesinde Balkabağı
Çilekli Pratik Cheesecake
Çilekli Pratik Cheesecake

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN