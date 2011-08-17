Kuru İncir ve Kayısılı Brownie

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Yarım su bardağı kuru incir
Yarım su bardağı kuru kayısı
1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu
3 adet yumurta
Bir buçuk su bardağı toz şeker
Bir buçuk su bardağı süt
3 su bardağı un
100 gram margarin
1 çorba kaşığı kakao
1 paket kabartma tozu
1 paket (80 gram) bitter çikolata
2 çorba kaşığı süt
YAPILIŞI
Yumurtaları toz şekerle çırpın. Sütü, ardından oda sıcaklığında margarini, kakao, kabartma tozu ve unu son olarak da portakal kabuğu rendesi ile kıyılmış kuru meyveleri ekleyin. Hafif yağlanmış fırın kabına hamuru boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40-45 dakika pişirin. Fırından çıkarıp, soğutun. Çikolatayı benmari usulü eritin. Kolay sürülmesi için 2 kaşık süt ekleyin. Brownie'nin üzerine yayın. Donunca servis yapın.