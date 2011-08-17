Kuru İncir ve Kayısılı Brownie

Sofra Tarifi

Yarım su bardağı kuru incir Yarım su bardağı kuru kayısı 1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu 3 adet yumurta Bir buçuk su bardağı toz şeker Bir buçuk su bardağı süt 3 su bardağı un 100 gram margarin 1 çorba kaşığı kakao 1 paket kabartma tozu 1 paket (80 gram) bitter çikolata 2 çorba kaşığı süt

YAPILIŞI

Yumurtaları toz şekerle çırpın. Sütü, ardından oda sıcaklığında margarini, kakao, kabartma tozu ve unu son olarak da portakal kabuğu rendesi ile kıyılmış kuru meyveleri ekleyin. Hafif yağlanmış fırın kabına hamuru boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40-45 dakika pişirin. Fırından çıkarıp, soğutun. Çikolatayı benmari usulü eritin. Kolay sürülmesi için 2 kaşık süt ekleyin. Brownie'nin üzerine yayın. Donunca servis yapın.