Kuru Kayısı Tatlısı Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yıkanmış kayısıları toz şeker ve su ile kaynatın. İyice yumuşayınca suyunu süzün ve suyunu bir kenarda saklayın. Kayısıları enlemesine ikiye kesin. Servis tabağına yuvarlak şekilde bir sıra dizin. Üzerine biraz ceviz içi serpin. Tekrar üzerini kayısıyla kapatın. Kayısı ve ceviz içi bitene kadar, kat kat görünecek biçimde bu işlemi tekrarlayın. Kenara aldığınız kayısı suyunu tekrar bir taşım kaynatın. Kayısıların üzerine gezdirin. Antep fıstığı ve kuru üzümle süsleyip servis yapın.