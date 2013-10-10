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Kuru Kayısı Tatlısı Tarifi

Sadece 5 malzeme ile kuru kayısı tatlısı nasıl yapılır? Tatlı tarifleri arasında pratik ve en az malzemeyle yapılabilen tatlılarından olan kuru kayısı tatlısı tarifi...
Kuru Kayısı Tatlısı Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kg kuru kayısı

2 su bardağı toz şeker

5 su bardağı su

1 su bardağı ceviz içi

Süslemek için: Dövülmüş

antep fıstığı ve kuru üzüm

YAPILIŞI

Yıkanmış kayısıları toz şeker ve su ile kaynatın. İyice yumuşayınca suyunu süzün ve suyunu bir kenarda saklayın. Kayısıları enlemesine ikiye kesin. Servis tabağına yuvarlak şekilde bir sıra dizin. Üzerine biraz ceviz içi serpin. Tekrar üzerini kayısıyla kapatın. Kayısı ve ceviz içi bitene kadar, kat kat görünecek biçimde bu işlemi tekrarlayın. Kenara aldığınız kayısı suyunu tekrar bir taşım kaynatın. Kayısıların üzerine gezdirin. Antep fıstığı ve kuru üzümle süsleyip servis yapın.
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