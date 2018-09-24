Kurufasulyeli Yalancı Kestane Şekeri

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Haşlanmış kuru fasulyeyi rondoya alın. Üzerine kalan malzemeyi ilave edip çekin. Daha sonra yağlanmış bir kalıba 3 parmak yüksekliğinde olacak şekilde dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kontrol ederek pişirin. Bu aşamada içine batırdığınız kürdan temiz çıkıyorsa fırından alın. Soğuduktan sonra ufalayarak yeniden yoğurun. Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avucunuzda yuvarlayın ve benmari usulü eritilmiş çikolataya bulayıp fazlasının akması için mutfak teli üzerine yerleştirin. Üzerine antepfıstığı serpin ve çikolata donduktan sonra servis yapın.