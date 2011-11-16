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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Kuruüzümlü Bar

Kuruüzümlü Bar

Kuruüzümlü Bar
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

100 gram margarin

100 gram bitter çikolata

3 çorba kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tarçın

1 su bardağı yulaf ezmesi

1 su bardağı kuru üzüm

YAPILIŞI

Margarini eritin. Çikolatayı küçük parçalara ayırıp, erimiş margarine ekleyin. Toz şeker ve tarçın ilave edip karıştırın. Son olarak yulaf ezmesi ve yıkanıp kurulanmış kuru üzümü ekleyip karıştırın. 25x25 cm ebadında bir kalıbı alüminyum folyo ile kaplayın. Karışımı kalıba boşaltıp, üzerini kaşıkla düzeltin. Sertleşene dek buzdolabında dinlendirin. Dilimleyip servis yapın.
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