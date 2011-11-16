Kuruüzümlü Bar

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Margarini eritin. Çikolatayı küçük parçalara ayırıp, erimiş margarine ekleyin. Toz şeker ve tarçın ilave edip karıştırın. Son olarak yulaf ezmesi ve yıkanıp kurulanmış kuru üzümü ekleyip karıştırın. 25x25 cm ebadında bir kalıbı alüminyum folyo ile kaplayın. Karışımı kalıba boşaltıp, üzerini kaşıkla düzeltin. Sertleşene dek buzdolabında dinlendirin. Dilimleyip servis yapın.