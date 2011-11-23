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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Kuruyemiş Lokumu

Kuruyemiş Lokumu

Kuruyemiş Lokumu
  • 25 Adet
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Şeker Bayramı, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

400 gram ceviz

200'er gram kuru incir ve kuru erik

200 gram kuru kayısı

150 gram kuru üzüm

1 su bardağı hindistan cevizi

150 gram tuzsuz antep fıstığı

YAPILIŞI

Cevizi kıyın. İnciri yıkayın ve saplarını koparın. Eriğin çekirdeğini çıkarın. Ceviz, küçük parçalara ayırdığınız kuru incir, kuru erik ve kuru kayısı ile kuru üzümü robottan geçirin. Bu karışımı bir kaseye alın ve elinizle ceviz büyüklüğünde toplar yapın. Hindistancevizi ve antepfıstığını ayrı tabaklara koyun. Topların yarısını hindistan cevizine diğer yarısını da antep fıstığına bulayın.

PÜF NOKTASI

Cevizli karışımı 1 ay buzdolabında saklayabilirsiniz. Kullanacağınız zaman top haline getirin.
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