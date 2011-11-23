Kuruyemiş Lokumu

Sofra Tarifi
MALZEMELER
400 gram ceviz
200'er gram kuru incir ve kuru erik
200 gram kuru kayısı
150 gram kuru üzüm
1 su bardağı hindistan cevizi
150 gram tuzsuz antep fıstığı
YAPILIŞI
Cevizi kıyın. İnciri yıkayın ve saplarını koparın. Eriğin çekirdeğini çıkarın. Ceviz, küçük parçalara ayırdığınız kuru incir, kuru erik ve kuru kayısı ile kuru üzümü robottan geçirin. Bu karışımı bir kaseye alın ve elinizle ceviz büyüklüğünde toplar yapın. Hindistancevizi ve antepfıstığını ayrı tabaklara koyun. Topların yarısını hindistan cevizine diğer yarısını da antep fıstığına bulayın.
PÜF NOKTASI
Cevizli karışımı 1 ay buzdolabında saklayabilirsiniz. Kullanacağınız zaman top haline getirin.