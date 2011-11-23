Kuruyemiş Lokumu

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Cevizi kıyın. İnciri yıkayın ve saplarını koparın. Eriğin çekirdeğini çıkarın. Ceviz, küçük parçalara ayırdığınız kuru incir, kuru erik ve kuru kayısı ile kuru üzümü robottan geçirin. Bu karışımı bir kaseye alın ve elinizle ceviz büyüklüğünde toplar yapın. Hindistancevizi ve antepfıstığını ayrı tabaklara koyun. Topların yarısını hindistan cevizine diğer yarısını da antep fıstığına bulayın.