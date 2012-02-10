Kuruyemişli Çilekli Parfe

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Margarini iyice yumuşayana dek oda sıcaklığında bekletin. Daha sonra yumuşayan margarini, krem peynir, yarım su bardağı toz şeker ve 2 su bardağı krem şanti ile karıştırın. Ayıklanıp yıkanmış kuru üzüm, 1 su bardağı fındık, rendelenmiş portakal ve limon kabuğunu ekleyin. Çilekleri ayıklayıp yıkayın, küçük parçalara bölün. Çilekleri de karışıma ekleyin. Orta büyüklükte bir kalıbı hafifçe ıslatın. Karışımı kalıba boşaltın. Bir gece buzlukta bekletin. Kalıbın kenarlarını bıçakla tatlıdan ayırarak, kalıptan çıkarın ve servis tabağına alın. Buzdolabının alt kısmında 2 saat bekletip, dilimleyerek servis yapın.