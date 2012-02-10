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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Kuruyemişli Çilekli Parfe

Kuruyemişli Çilekli Parfe

Kuruyemişli Çilekli Parfe
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 çorba kaşığı margarin

300 gram krem peynir

Yarım su bardağı toz şeker

2 su bardağı krem şanti

1 su bardağı fındık

100 gram kuru üzüm

Yarım portakalın rendelenmiş kabuğu

Yarım limonun rendelenmiş kabuğu

250 gram çilek

YAPILIŞI

Margarini iyice yumuşayana dek oda sıcaklığında bekletin. Daha sonra yumuşayan margarini, krem peynir, yarım su bardağı toz şeker ve 2 su bardağı krem şanti ile karıştırın. Ayıklanıp yıkanmış kuru üzüm, 1 su bardağı fındık, rendelenmiş portakal ve limon kabuğunu ekleyin. Çilekleri ayıklayıp yıkayın, küçük parçalara bölün. Çilekleri de karışıma ekleyin. Orta büyüklükte bir kalıbı hafifçe ıslatın. Karışımı kalıba boşaltın. Bir gece buzlukta bekletin. Kalıbın kenarlarını bıçakla tatlıdan ayırarak, kalıptan çıkarın ve servis tabağına alın. Buzdolabının alt kısmında 2 saat bekletip, dilimleyerek servis yapın.
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