Kuruyemişli Dilimler

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumurta aklarını bir tutam tuzla mikserle kar gibi oluncaya kadar çırpın. İçine fındık, badem, ceviz ve çikolatayı (üzerine serpmek için biraz ayırın) ilave edin. Orta büyüklükteki tart kalıbının içine yağlı kağıt serin. Üzerine hazırladığınız karışımı boşaltın ve bir kaşık yardımıyla yayın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 15 dakika pişirin. Fırından çıkardıktan sonra, ılınması için 5 dakika bekletin. Servis tabağına ters çevirerek çıkartın. Üzerine rendelenmiş çikolata serpin. Dilimleyerek servis yapın.