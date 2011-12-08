Labne Peynirli Kayısılı Kup

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Acı badem kurabiyelerini elinizle ufalayın. Kayısıların çekirdeklerini çıkarın ve önce ikiye sonra incecik dilimleyin. Dibi tutmayan bir tencereye toz şekeri serpin ve üzerine portakal suyunu gezdirin. Kısık ateş üzerindeki toz şeker karamelleşmeye başladığında dilimlenmiş kayısıları da katın. Harlı ateşte 2-3 dakika pişirin. Pişirme esnasında her tarafı karamelleşecek şekilde tencereyi çevirin. Daha sonra soğumaya bırakın. Soğuyan kayısıları karamel sosuyla birlikte kuplara paylaştırın (birkaç dilimi süslemek için ayırın). Bir kapta spatula yardımıyla labne peynirini krema gibi yumuşak bir kıvam alana kadar karıştırın. Antep fıstığının 1 su bardağını labne peynirine katın ve karıştırın. Soğuk bir kapta kremayı azar azar pudra şekeri ekleyerek, çırpın. Krema katılaşmaya başladığında çırpmayı bırakın. Labne peynirini kaşık kaşık çırptığınız kremaya ilave ederek, karıştırmaya devam edin. Karıştırma işlemini aşağıdan yukarıya doğru yapın. Elde ettiğiniz kremanın yarısını kayısıların üzerine dökün. Ufalanmış acı badem kurabiyelerini koyup, kalan kremayı da paylaştırın. Kalan antep fıstığı ve karamelli kayısılarla süsleyin. Buzdolabında yarım saat bekleterek, servis yapın.