Labneli ve Çilekli Katlar

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Çilekleri iyice yıkayıp temizleyin. Labne ve esmer şeker ile birlikte robottan geçirin. Bisküvileri de ayrı olarak robottan geçirin. 4 adet kubun zeminine labneli karışımdan, çok az paylaştırın. Üzerine ufalanmış bisküvilerden yerleştirin.Onun üzerine tekrar labneli karışımdan koyun. İnce dilimlenmiş çilekler yerleştirin. Tekrar ufalanmış bisküvi ve labneli karışımdan koyun. En üste de çok az ufalanmış bisküvi serpiştirin. Çilek dilimleri ile süsleyin. Buzdolabında birkaç saat bekletip soğuk servis yapın.