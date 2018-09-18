Lavantalı Cheesecake

Tabanı için kuru yemişleri yapışmaz yüzeyli tavada veya fırında kavurup, blenderden geçirin ve un haline getirin. Tereyağı ile pudra şekerini beyazlaşıp kabarana dek çırpın. Yumurta sarısı ekleyip karıştırın. Ayrı bir yerde unu kabartma tozu ile birlikte eleyin. Kuru yemiş unu ve lavanta çiçeği ilave edip harmanlayın. Daha sonra tereyağlı karışıma ekleyip hızlıca yoğurun ve buzdolabında 15-20 dakika dinlendirin. Hamuru, iki parça pişirme kağıdı arasında 1820 cm'lik yuvarlak kek kalıbına sığacak şekilde ve 5-6 mm kalınlığında açın. Üzerine çatal yardımıyla delikler açıp derin dondurucuda 10 dakika dinlendirin. Çıkarıp, pişirme kağıdı ile kaplanmış ve yanlarına tereyağı sürülmüş 1820 cm'lik kalıba yerleştirin. Önce pişirme kağıdı sonra alüminyum folyo ile kaplayıp su dolu fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-25 dakika pişirin. Peynirli dolgu için krema ve lavanta çiçeklerini sosluğa alıp kısık ateşte yanan ocağa oturtun. Kaynamaya başlayınca ocaktan alın ve kapağı kapalı olarak soğumaya bırakın.Ayrı bir yerde oda sıcaklığındaki peynirleri ve toz şekeri spatula yardımıyla yavaşça karıştırıp, teker teker yumurtaları ilave edin. Kremalı karışımı üzerine ilave edip, dikkatlice karıştırın. Daha sonra kalıptaki tabanın üzerine döküp, su dolu fırın tepsisine oturtun. Önceden ısıtılmış 120 derece fırında 90-120 dakika (peynirli dolgunun kenarları sabit, ortası hafif sallanır şekilde olmalı) pişirin. Fırını kapatıp, cheesecake içindeyken soğumaya bırakın. Daha sonra buzdolabında 5 saat dinlendirin. 6 Üzeri için mangoyu temizleyip süzgece alın. Üzerinden kaynar su döküp, blenderden geçirerek püre yapın. İçindeki liflerini temizlemek için süzgeçten geçirin. Sos tenceresine alıp, toz şeker ve su ilave edip ocağa oturtun. Kaynamaya başlayınca soğuk su ile açılmış nişastayı ekleyin. Karıştırarak kıvam alana dek pişirin. Biraz soğuduktan sonra cheesecake'nin üzerine gezdirin. 10 dakika dinlendirip servis yapın.