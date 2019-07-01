Lavantalı Kayısı Marmeladı Tarifi

Kayısıların çekirdeklerini çıkarıp ikiye bölün ve üzerine suyu ilave edin. Meyveler yumuşayana dek pişirin. Ocaktan alıp ılınmaya bırakın. Ilınan meyveleri blenderden geçirip yeniden tencereye alın ve üzerine tozşeker ekleyin. Kısık ateşte dibi tutmasın diye arada bir karıştırarak 40 dakika pişirin. Üzerine lavanta ve limon suyunu ekleyin. 10 dakika daha pişirip ocaktan alın. Sıcakken temiz ve kuru kavanozlara, üzerlerinde bir parmak boşluk kalacak şekilde doldurun. Kısa sürede kullanacaksanız kapaklarını soğuduktan sonra kapatın. Serin ve güneş almayan bir yerde saklayın.