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Lavantalı Kayısı Marmeladı Tarifi

Lavantalı kayısı marmeladı tarifi kısa ve kolay. Evinizde yapabileceğiniz eşsiz tarifi ile lavantalı kayısıcı marmeladı nasıl yapılır?
Lavantalı Kayısı Marmeladı Tarifi
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 çorba kaşığı taze lavanta



3 kg kayısı



3 çorba kaşığı su



5 su bardağı tozşeker



4 çorba kaşığı limon suyu


YAPILIŞI

Kayısıların çekirdeklerini çıkarıp ikiye bölün ve üzerine suyu ilave edin. Meyveler yumuşayana dek pişirin. Ocaktan alıp ılınmaya bırakın. Ilınan meyveleri blenderden geçirip yeniden tencereye alın ve üzerine tozşeker ekleyin. Kısık ateşte dibi tutmasın diye arada bir karıştırarak 40 dakika pişirin. Üzerine lavanta ve limon suyunu ekleyin. 10 dakika daha pişirip ocaktan alın. Sıcakken temiz ve kuru kavanozlara, üzerlerinde bir parmak boşluk kalacak şekilde doldurun. Kısa sürede kullanacaksanız kapaklarını soğuduktan sonra kapatın. Serin ve güneş almayan bir yerde saklayın.

PÜF NOKTASI

Marmeladı uzun süre saklayacaksanız, sıcakken kuru ve temiz kavanozlara doldurup ağzını silin. Yeni bir konserve kavanozu kapağının iç kısmını hafifçe ıslatın ve fazla suyunu silin. Daha sonra kavanozun kapağını sıkıca kapatın. Kapak kısmı aşağıda kalacak şekilde ters olarak mutfak tezgahına koyun. Bir gece bu şekilde bekletin. Bu yöntemle hazırladığınız marmelat kavanozlarını serin ve güneş almayan bir yerde uzun süre bozulmadan saklayabilirsiniz
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