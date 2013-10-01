Limon Jöleli İrmik Tatlısı Tarifi

İrmik tatlısı için bir tencereye süt, irmik ve toz şekeri koyup, orta hararetli ateş üzerinde sürekli karıştırarak kaynatın. Kelepçeli bir kek kalıbının tabanına, kalıbın büyüklüğünde yağlı kağıt serin. Kaynayan irmik tatlısını kalıba boşaltıp soğumaya bırakın. Diğer yandan limon aromalı jöleyi 2 su bardağı kaynar suya boşaltıp, jöle çözülünceye kadar karıştırın. Hazırladığınız jöleyi, soğuyan irmik tatlısının üzerine döküp limon dilimleri ve cevizle süsleyin. Jöle ılındıktan sonra buzdolabına alıp, donduktan sonra dilimleyerek servis yapın.