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Limon Jöleli İrmik Tatlısı Tarifi

Limon jöleli irmik tatlısı tarifi.. Enfes tadıyla limon jöleli irmik tatlısı tarifi nasıl yapılır?
Limon Jöleli İrmik Tatlısı Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 paket limon aromalı jöle

2 su bardağı kaynar su

1 avuç bütün ceviz içi

Limon dilimleri

İrmik tatlısı için: 1 kg süt

7 çorba kaşığı irmik

12 çorba kaşığı toz şeker

YAPILIŞI

İrmik tatlısı için bir tencereye süt, irmik ve toz şekeri koyup, orta hararetli ateş üzerinde sürekli karıştırarak kaynatın. Kelepçeli bir kek kalıbının tabanına, kalıbın büyüklüğünde yağlı kağıt serin. Kaynayan irmik tatlısını kalıba boşaltıp soğumaya bırakın. Diğer yandan limon aromalı jöleyi 2 su bardağı kaynar suya boşaltıp, jöle çözülünceye kadar karıştırın. Hazırladığınız jöleyi, soğuyan irmik tatlısının üzerine döküp limon dilimleri ve cevizle süsleyin. Jöle ılındıktan sonra buzdolabına alıp, donduktan sonra dilimleyerek servis yapın.
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