Limon Sorbe

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Şekeri, kısık ateşin üzerine oturttuğunuz bir tenceredeki suyun içinde, karıştırarak eritin. Isıyı artırıp, şurubu 10 dakika kadar kaynatın ve soğuması için bir kenara alın. Limonların alt ve üst taraflarından küçük birer kapak kesin (düz durabilmeleri için). Sonra limonları ortadan ikiye bölün ve sularını sıkın. Kabukların içinde kalan posaları bir bıçak yardımıyla temizleyin. Limonlardan elde edeceğiniz yaklaşık bir buçuk su bardağı limon suyunu şuruba ekleyin. Karışımı, kapaklı bir derin dondurucu kabına boşaltıp, kristalize bir görünüm alıncaya kadar 4-5 saat dondurun. Bu arada limon kabuklarını da (açıkta) dondurucuya koyun. Yumurta aklarını kar gibi olana dek çırpın ve kristalize limon şurubuna yedirerek, yavaşça karıştırın. Donması için tekrar buzluğa alın. En az 5 saat ya da bir gece bekletin. Kıvamını bulması için ara sıra karıştırmayı unutmayın. Servis için, sorbeyi ikramdan 10 dakika önce buzluktan, buzdolabına alın. Sonra donmuş limon kabuklarına pay edip, kiraz şekerlemesi ve lime dilimleriyle, hiç bekletmeden servis yapın.