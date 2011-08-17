Limonlu Bisküvi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Margarini bir tencerede eritin ve suyu ekleyerek kaynatın. Ayrı bir kapta süt ile nişastayı iyice çırpın. Diğer bir kapta ise limon suyunu, rendelenmiş limon kabuğunu, toz şekeri, vanilyayı karıştırın. Kaynamakta olan suya azar azar ve sürekli karıştırarak süt ve nişasta karışımını ekleyin. 1-2 dakika karıştırarak pişirin. Ardından limonlu malzemeyi ekleyin. Karışıma çırpılmış yumurta sarılarını ekleyin. Nişasta ve yumurta kokusu gidene ve muhallebi kıvamına gelene dek pişirin. Dikdörtgen şeklinde bir tepsiyi çok hafif suyla ıslatın. Bir kat bisküvi dizin. Üzerine limonlu muhallebiden gezdirin. Bir kat bisküvi dizin. Tekrar muhallebi ilave edin. Toplam iki kat bisküvi, iki kat muhallebi olacak şekilde malzemeyi bitirin. Soğuduktan sonra üzerine hindistan cevizi serpip, servis yapın.