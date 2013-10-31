Limonlu Cheesecake Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 adet limonun suyu ve rendelenmiş
kabuğu
150 gram yulaflı bisküvi
100 gram tereyağı
1 çay kaşığı zencefil
1 su bardağı ılık su
1 paket limonlu jöle
225 gram krem peynir
100 gram bal
150 gram krema
2 adet yumurta akı
Üzeri için: 4 adet limonun suyu
2 çorba kaşığı nişasta
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı su
YAPILIŞI
Bisküvileri kırıp, tereyağı ve zencefil ekleyip harmanlayın. Orta boy kelepçeli kalıba döküp, elinizle bastırarak yerleştirin. Daha sonra buzdolabında dinlenmeye bırakın. Ayrı bir yerde ılık su ve jöleyi karıştırın. Limon suyu ve rendelenmiş limon kabuğu ekleyin. Krem peynir, bal ve krema ilave edip karıştırmaya devam edin. Yumurta akını çırparak kar haline getirin. Jöleli karışıma ilave edip karıştırın. Daha sonra bisküvinin üzerine döküp soğumaya bırakın. Üzeri için limon suyu, nişasta, toz şeker ve suyu kaynatın. Soğutup cheesecake'nin üzerine gezdirin. Dilimleyip servis yapın.