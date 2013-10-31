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Limonlu Cheesecake Tarifi

Limonlu cheesecake tarifi ile misafirlerinizi gönül rahatlığı ile ağırlıya bilirsiniz. Limonlu cheesecake nasıl yapılır detayları da yazımızı okuyarak öğrenebilirsiniz.
Limonlu Cheesecake Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet limonun suyu ve rendelenmiş

kabuğu

150 gram yulaflı bisküvi

100 gram tereyağı

1 çay kaşığı zencefil

1 su bardağı ılık su

1 paket limonlu jöle

225 gram krem peynir

100 gram bal

150 gram krema

2 adet yumurta akı

Üzeri için: 4 adet limonun suyu

2 çorba kaşığı nişasta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı su

YAPILIŞI

Bisküvileri kırıp, tereyağı ve zencefil ekleyip harmanlayın. Orta boy kelepçeli kalıba döküp, elinizle bastırarak yerleştirin. Daha sonra buzdolabında dinlenmeye bırakın. Ayrı bir yerde ılık su ve jöleyi karıştırın. Limon suyu ve rendelenmiş limon kabuğu ekleyin. Krem peynir, bal ve krema ilave edip karıştırmaya devam edin. Yumurta akını çırparak kar haline getirin. Jöleli karışıma ilave edip karıştırın. Daha sonra bisküvinin üzerine döküp soğumaya bırakın. Üzeri için limon suyu, nişasta, toz şeker ve suyu kaynatın. Soğutup cheesecake'nin üzerine gezdirin. Dilimleyip servis yapın.
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