Limonlu Cheesecake Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bisküvileri kırıp, tereyağı ve zencefil ekleyip harmanlayın. Orta boy kelepçeli kalıba döküp, elinizle bastırarak yerleştirin. Daha sonra buzdolabında dinlenmeye bırakın. Ayrı bir yerde ılık su ve jöleyi karıştırın. Limon suyu ve rendelenmiş limon kabuğu ekleyin. Krem peynir, bal ve krema ilave edip karıştırmaya devam edin. Yumurta akını çırparak kar haline getirin. Jöleli karışıma ilave edip karıştırın. Daha sonra bisküvinin üzerine döküp soğumaya bırakın. Üzeri için limon suyu, nişasta, toz şeker ve suyu kaynatın. Soğutup cheesecake'nin üzerine gezdirin. Dilimleyip servis yapın.