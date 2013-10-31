Limonlu Dilimler Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 adet limonun suyu ve
rendelenmiş kabuğu
6 adet yumurta
2 su bardağı un
Bir buçuk su bardağı toz şeker
1 paket kabartma tozu
1 su bardağı hindistan cevizi
Krema için:
2 adet limonun suyu
1 su bardağı un
1 su bardağı toz şeker
2 su bardağı süt
1 paket labne peyniri
İçi için:
1 su bardağı böğürtlen veya ahududu
Üzeri için:
1 adet limonun rendelenmiş kabuğu
YAPILIŞI
Limon suyu, limon kabuğu, yumurta, un, toz şeker, kabartma tozu ve hindistan cevizini iyice yoğurun. Hamuru yağlı kağıt serilmiş baton bir kalıba dökün. Önceden ısıtılmış 165 derece fırında 35 dakika pişirin. Krema için limon suyu, un, toz şeker ve sütü karıştırarak kaynatın. Karışımı ocaktan alıp, labne peyniri ekleyin. Kekin üzerine ıslak havlu yayıp ters çevirin. Rulo şeklinde sarıp 30 dakika dinlendirin. Ruloyu açıp kremanın yarısını içine sürün. Üzerine böğürtlen veya ahududu yayıp, yeniden rulo yapın. Kalan kremayı üzerine sürün. Dilediğiniz şekilde süsleyip dilimleyerek servis yapın.