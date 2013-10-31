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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Limonlu Dilimler Tarifi

Limonlu Dilimler Tarifi

Limonlu dilimler tarifi ile yapacağınız kekler daha da lezzetli olacak. Lezizi limonlu dilimler nasıl yapılır?
Limonlu Dilimler Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet limonun suyu ve

rendelenmiş kabuğu

6 adet yumurta

2 su bardağı un

Bir buçuk su bardağı toz şeker

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı hindistan cevizi

Krema için:

2 adet limonun suyu

1 su bardağı un

1 su bardağı toz şeker

2 su bardağı süt

1 paket labne peyniri

İçi için:

1 su bardağı böğürtlen veya ahududu

Üzeri için:

1 adet limonun rendelenmiş kabuğu

YAPILIŞI

Limon suyu, limon kabuğu, yumurta, un, toz şeker, kabartma tozu ve hindistan cevizini iyice yoğurun. Hamuru yağlı kağıt serilmiş baton bir kalıba dökün. Önceden ısıtılmış 165 derece fırında 35 dakika pişirin. Krema için limon suyu, un, toz şeker ve sütü karıştırarak kaynatın. Karışımı ocaktan alıp, labne peyniri ekleyin. Kekin üzerine ıslak havlu yayıp ters çevirin. Rulo şeklinde sarıp 30 dakika dinlendirin. Ruloyu açıp kremanın yarısını içine sürün. Üzerine böğürtlen veya ahududu yayıp, yeniden rulo yapın. Kalan kremayı üzerine sürün. Dilediğiniz şekilde süsleyip dilimleyerek servis yapın.
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