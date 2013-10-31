Limonlu Dilimler Tarifi

Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet limonun suyu ve



rendelenmiş kabuğu



6 adet yumurta



2 su bardağı un



Bir buçuk su bardağı toz şeker



1 paket kabartma tozu



1 su bardağı hindistan cevizi



Krema için:



2 adet limonun suyu



1 su bardağı un



1 su bardağı toz şeker



2 su bardağı süt



1 paket labne peyniri



İçi için:



1 su bardağı böğürtlen veya ahududu



Üzeri için:



1 adet limonun rendelenmiş kabuğu